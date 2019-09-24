(翻攝自 彭啟明臉書)

目前西太平洋的大氣環境上，仍有擾動。氣象達人彭啟明表示，有機會在周末前後有機會發展颱風，影響下周的天氣，但颱風的走向變數仍多，若成颱將是今年第18號颱風「米塔」（Mitag，米克羅尼西提供，女子名）。

彭啟明在臉書上指出，今天持續是微弱東北風型態的天氣，北部東部清晨低溫23-24度，值得留意是台中，清晨低溫達21度，西半部多在24度上下，各地逐漸有點秋意，早晚務必穿著上要留意。周四五以後，水氣稍增加，東北部迎風面降雨將稍增多一些，大致上類似天氣仍維持續到下週。

彭啟明說，而西太平洋上，仍有擾動，主要還是觀察颱風，仍有機會在周末前後有機會發展颱風，這會影響下周的天氣，但颱風的走向變數仍多，現在說都還太早，不確性甚高，過幾天再來觀察，否則每天預測模式都還變來變去，尚未有太高參考價值，至少到這周末，台灣的天氣是相對穩定的。

(中時電子報)