◎有6大疑點 普悠瑪案將重啟調查

台鐵普悠瑪事故至今將滿一年，運安會8月起重新審視該案，主委楊宏智指出，全體委員均認為該案至少還有六大面向需要補強，將把該案列為運安會鐵道事故第三調查案，楊宏智表示，會以既有的資料發展，再往上向原廠源頭聯繫索取資料，並會透過電腦程式模擬現場狀況，再與資料進行交叉比對，希望調查能在一年內完成。

◎高鐵南延屏東路線 林佳龍：年底前拍板

行政院長蘇貞昌10日宣布高鐵南延屏東案，目前高鐵南延的路線包括燕巢案、左營案、高雄案及小港潮州案，但是僅前兩案完成可行性研究的必要項目；民進黨立委莊瑞雄今天質詢交通部長林佳龍，要求林佳龍允諾年底前交通部已經完成決策，林佳龍也當場允諾沒有問題。

◎傳王金平改披橘袍 柯文哲回應了

外傳郭柯王結盟因為台北市長柯文哲只顧民眾黨，惹鴻海創辦人郭台銘、前立法院長王金平不滿。柯24日否認表示，不會吧，這都是有溝通可以解決，面對王披橘袍出征2020，柯則說，等事情發生再處理。

◎牙醫歌手性侵女友逆轉 小編下錯標也要賠

牙醫歌手陳璟鋒被起訴趁女友服用安眠藥昏睡時，持按摩棒插入她下體性侵，3年前最高法院認定沒有證據證明陳男涉犯性侵，依傷害罪將他判刑1年確定，但自由時報編輯卻刊登「性侵害命、再發監不到拘提」，陳提告求償，高院判編輯與報社須連帶賠償3萬定讞。

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(中時電子報)