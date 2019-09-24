雖然美陸貿易談判確定將於十月舉行，但確切日期仍未有向文。對此，美財長梅努欽表示，新一輪貿易談判將於下兩周後，也就是下月7日舉行，屆時雙方將聚焦於智慧財產權議題進行談判。

據福斯商業台報導，梅努欽接受福斯財經新聞網（FOX Business）訪問時討論目前談判進度，表示將在下下週舉行貿易談判，並稱兩國談判代表在上週的副手級會談中，就緩和貿易緊張關係取得若干進展。

梅努欽說，總統已經表明非常清楚，如果美國能簽一份正確的協議，那我們會簽；如果不能，總統也很樂於繼續對陸徵稅。他也強調，「正如你所知，總統不但很愛關稅，他也將很策略性的運用關稅，而他是對的」。

對於陸代表團突然取消參訪美農區，梅努欽再次解釋，這是出於美方要求，強調並不希望參訪與談判混淆，並強調「農漁業者對總統而言非常重要，而我會說大陸停止購買美農產品，是對總統個人的冒犯」。但他也說，好消息是大陸已同意再次購買農產品，這是善意的表現。

(中時電子報)