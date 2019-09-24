前民進黨台中市黨部主委、台中市議員曾坤炳、師範大學地理研究所博士黃源誠兩人聯袜連署競選2020總統，24日在台中召開「供綠電、治空污、振經濟、尊嚴主義救台灣」記者會，除公開今年8月28日才獲得專利的太陽能空氣淨化空壓儲能供電裝置，也強調要組發明人團隊解決台灣社會問題；對於有人質疑其以連署參選總統行其發明廣告之實，曾坤炳回應，這是發明可解決空污與能源問題利益全民共享，絕非個人做廣告。

2020總統大選共計有8組人馬登記連署參選：曾坤炳和黃源誠即為其中一組人，曾坤炳一開場即說「再亂下去台灣會玩蛋」，黃源誠也批

走私香菸說是多買，犯罪說是沒人阻止，他們也公開倆共同發明「太陽能空氣淨化空壓儲能供電裝置」除要用研發的「太陽能空氣淨化空壓儲能供電裝置」搶救台灣缺乏能源的窘境，終止藍、綠惡鬥，以根本、有效的能源政策發電、淨化空氣，進而還給台灣人民乾淨、清新的大環境。

曾坤炳也說，太陽能空氣淨化空壓儲能供電裝置，可以解決空氣汙染及能源問題，今年8月28日剛獲得專利技術報告書，因而他們九月才決定連署參選總統，用發明人解決問題的精神解決社會問題。

對於有人質疑他們是利用連署參選行廣告之實，曾坤炳說，他們不是沒有勝選的機會，台灣有15萬鄰，他們計畫每一鄰徵求一個專職、一個兼職競選幹部，推廣這套產品，可獲5萬元維修薪資，他也強調，這是公共財，全民共享。

(中時 )