蔡英文總統（左）親自為新機掛牌，圖右為空軍司令熊厚基。（陳怡誠攝），

蔡英文總統（右）登上新機聽取漢翔飛行教官解說，肯定優異性能。（陳怡誠攝）

蔡英文總統（見圖）登上新機聽取漢翔飛行教官解說後，揮手向出席嘉賓致意。（陳怡誠攝）

空軍新式高教機24日在漢翔公司沙鹿廠區舉行出廠典禮，由蔡英文總統親自主持，高教機命名為「勇鷹」，以紅白藍的飛機塗裝首度在國人面前曝光；漢翔表示，新式高教機外型承襲IDF戰機低阻力及高攻角氣動力特性，以此為基礎發展，兩者外觀雖相近，但全機有超過8成更新。

漢翔指出，新式高教機外型承襲IDF戰機低阻力及高攻角氣動力特性，兩者外觀雖相近，但全機有超過8成更新，發動機採用漢翔與美方合資ITEC公司生產之F124-200TW發動機，全機結構重新設計布局並大量採用複合材料，以減輕飛機重量，提升飛行性能。

漢翔表示，為配合高教機需求，改變機翼剖面以達到降低進場速度的效果並增加低速飛行穩定性，可使準飛官迅速掌握基本飛行技術，與軍機飛行員基本作戰能力，並符合空軍所定高教機性能規範需求。

其中機身模線配合增高以增加內燃油承載量，可延長滯空時間並增加航程；主輪起落架外擴，以強化地面滑行之穩定性；數位化飛控系統及多項航電儀表裝備為國內自製或合作生產，飛行控制軟體及航電軟體皆由國內自行研改及維護，可確保日後軟硬體精進及變更能力。加上部分系統件可與IDF戰機共用，可縮短飛訓時程並有效降低後勤及維修成本。

漢翔表示，新式高教機在概念設計階段曾規畫多種構型，考量空軍飛行員訓練自三階段三機種精進為三階段兩機種，新式高教機將扮演高級飛行訓練及部隊飛行訓練雙重角色，以IDF戰機進行研改最具優勢，且可藉零組件之高共通性及相同的整體後勤體制，解決消失性商源及後勤補保等問題。

新式高教機塗裝設計理念，主要以國旗色系為發想，配合最後命名涵義，並利用機背及機腹呈現幾何圖形，展示出飛機將一飛沖天，勇往直前意涵，且具備我國特色、滿足使用需求新式高教機，可望在未來順利取代AT-3高教機及F-5E／F部訓機。

漢翔指出，新式高教機2018年6月1日舉行組裝開架典禮，今日首架原型機出廠，預計明年6月進行首飛。

(中時 )