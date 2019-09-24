針對少子化浪潮襲捲而來，明年大一新生銳減2.4萬人，將有105所大學停招或裁撤，國民黨立委許毓仁、林麗蟬今天上午舉行「少子化大海嘯，國家競爭力崩盤」記者會表示，大學人才大量流失，直接影響的就是國家競爭力，呼籲蔡政府不要傾全黨之力攻擊韓國瑜，而是要做事，嗆聲「若沒本事就換人做」。

許毓仁表示，人口減少首先衝擊的就是勞動市場，由於人口成長受到限制，勞動供給減少，勞動成本上升，如果產業結構不變，勞動生產力降低，將不利於產業競爭。

許毓仁說，隨著納稅人口比例降低，政府財政收入減少，排擠社會福利支出，人民生活水準勢必會下降。據國發會今年通過的健保給付費用上限成長率推估，109年度健保總額上看7500億未來，四大退休基金、健保都難逃破產命運。再者，扶養比增加，將是年輕人難以承受之重。

許毓仁抨擊，蔡政府拚選舉大量撒幣，卻對影響國家深遠的少子化危機拿不出相對應政策，2017年前瞻計畫中的育兒百寶箱被批評地體無完膚，兩年過去了，仍拿不出東西來，呼籲政府治國要拿出解方，不要頭痛醫頭、腳痛醫腳，勿把經費挪用選舉。

林麗蟬指出，少子化涉及國安問題，又遭遇超高齡，未來國家人口政策到底是什麼，至今仍看不到，蔡政府喊出居住正義，實情是年輕人無地方住，不敢成家立業，此政策徹底崩盤。

話鋒一轉，林麗蟬說，然而全國民眾只看到總統府、行政院到地方政府與民代，只做一件事情，就是打韓國瑜，民進黨都沒仔細看韓提出的青年政策，人民選你不是要你打國瑜，如果沒本事就換人做。

(中時 )