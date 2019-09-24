海巡署偵防分署台南查緝隊獲報有多名失聯移工透過管道聚集在台南地區非法打工，經連日清查相關情資後，近日會同11岸巡隊、台南市善化警分局，突襲查緝永康區一處社區，當場在1輛貨車上，查獲正要前往工作的陳姓等5名失聯移工，全案依違反就業服務法移由台南市專勤隊收容。

海巡人員指出，由於5名移工的身上都帶有越南當地才有的香菸，查緝人員發現這些品牌的香菸都沒有合法進口到台灣，除非透過走私管道進來，經深入詢問5人對香菸的來源均三緘其口、避重就輕，拒絕清楚交代，舉止引發查緝人員的警覺，懷疑幕後另有走私集團操控，正循線擴大追查中。

海巡人員說，根據勞動部統計，直到今年4月底外籍移工在台人數達70.6萬人，其中越南籍移工有22.1萬人，占全部人數31.4％；失聯移工也從10多年前的1萬多人暴增到現在的4.7萬多人。

此外，根據警政署資料顯示，2012至2018年期間，平均每年查獲刑案犯罪人數為24萬2857人；當中，外籍移工平均每年犯罪人數為1490人，佔0.61％；犯罪態樣以竊盜、公共危險及毒品居多，在在顯示這些非法移工流竄全台，不但搶食國人就業機會，賺取超額利益卻不用繳稅，甚至還參與犯罪組織，除造成國安危機外，也讓台灣付出巨額的社會成本。

(中時 )