翁姓男子近來偷遍台北市大安區宏恩、仁愛醫院以及中心診所等醫療院所，都是趁護理人員忙碌時，潛入護理站偷走護理師的財物。轄區大安警分局接獲報案，請各醫院防範通報，23日晚間翁男又到中心診所疑似準備偷竊，遭警衛發現立即報警逮人。警方懷疑翁涉犯竊案數眾多，刻正擴大清查。

大安分局20日接獲宏恩醫院護理師報案，於醫院上班期間，發現放在護理站的後背包不見，損失數千元，經調閱監視器發現遭1名可疑男子趁護理站無人之際闖入行竊。

警方受理後積極調閱監視器，發現犯嫌多於醫療院所逗留，於案發當天便曾前往本轄仁愛醫院、中心診所已及行竊的宏恩醫院，疑似「趕場」偷竊。

警方通報轄內醫院逐一宣導，提醒保全、警衛及護理師加強防範及發現通報。昨晚犯嫌再次進入中心診所時，保全發現通報，警方立即上前盤查犯嫌身分，查緝竊嫌到案，依竊盜罪送辦，並擴大清查有無涉嫌其他醫院竊案。

(中時 )