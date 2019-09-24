台灣民意調查今公布最新民調顯示，「在蔡英文、韓國瑜、呂秀蓮三人當中，您覺得誰最認同中華民國？」結果顯示，45.8％認為韓國瑜最認同中華民國，蔡英文33.6％，呂秀蓮7％，但韓的總統支持度只有二成八；顯示是否最認同中華民國，似乎不是決定選民投票傾向的最重要因素。

台灣民意基金會董事長游盈隆說，在蔡韓呂三人競爭的情況下，韓國瑜最認同中華民國和支持度，差距達18個百分點，這是否說明「光認同中華民國，不保證一定獲得總統選民的支持」？同理，只有三成三的人認為蔡英文最認同中華民國，但他卻獲得五成總統選民的支持，兩者相差17個百分點。

至於「有人說：「台灣是台灣，中華民國是中華民國，兩者並不相同」，請問您同不同意？」17.6％非常同意、15.7％還算同意，28.4％不太同意，29.5％一點也不同意。在台灣總統選民中，有三分之一的人基本上同意台灣與中華民國不等同，但有五成八的人不同意這樣的說法。

他說，這顯示，20歲以上台灣成年人中，有近六成的人傾向認為台灣就是中華民國，或中華民國就是台灣，不這麼認為的人只有三成三左右。暗示多數台灣人對中華民國有或多或少的依戀或情結，也就是說，現階段的台灣，多數人仍默默的接受或難以割捨中華民國，雖然也有可觀的人不喜歡唱國歌或看到「車輪牌」的國旗與國徽。這或許某種程度也可以說是蔡英文領導下的民進黨政府的貢獻。

(中時 )