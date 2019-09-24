「哇！這太危險了！」是什麼事情讓近200位車籠埔國小的愛心志工媽媽們在學校禮堂內驚呼聲此起彼落，原來是太平警方受邀前往實施交通安全講習，警方主要針對校園交通安全、路權觀念及交通事故應變基本常識做宣導，運用許多車禍事故影片結合口述說明，讓愛心志工媽媽們在擔任交通導護工作時，在不影響交通的範疇內維護學童們的安全，也可成為警方交通安全宣導種子教官，將交通安全觀念帶回家中。

太平警分局為加強校園周遭交通安全，灌輸學生路權觀念，近期在各級學校開學之際前往實施交通安全宣導，24日太平警方更結合轄內車籠埔國小一年一度「教育志工特殊訓練」的課程，由交通組組長郭廷鍇向近200位的愛心志工媽媽們宣導，講授主題包括交通導護工作執勤要領、道路交通事故簡易處理、各型態交通違規認識及防禦駕駛的觀念，整整4小時的課程，讓志工媽媽們收穫滿滿。

警方也非常用心利用大量交通事故影片，讓在場志工媽媽們深入其境，驚呼聲此起彼落，直呼「這些駕駛駕照是如何考出來的？」最後警方參與座談的媽媽們意見交流，除可釐清一些坊間不實流言外，也讓他們體會到警察的辛苦。

太平警方表示，希望持續透過校園宣導，讓學校師生們了解人本交通的觀念，進而告訴身旁的親友遵守交通安全規則，共同營造安全的交通環境及確保用路人行的安全。

(中時 )