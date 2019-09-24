高雄市長韓國瑜今天再撇高市府主導挖石油，怒嗆蘇揆眼睛全盲。（柯宗緯攝）

高雄市長韓國瑜今天為「挖石油說」再度槓上行政院長蘇貞昌，他兩度重申「韓國瑜什麼時候說過高雄市政府要採石油？」痛批蘇揆除了獨眼龍外，現在看高雄好像變成全盲了，更不滿蘇兩套標準，「看到民進黨的縣市長像自己親生的孩子，看到國民黨的縣市長跟抱來的一樣，罵了以後再說！」

針對蘇揆酸韓「沒有說過採石油是睜眼說瞎話」，韓國瑜再度開嗆，蘇院長我以前說他獨眼龍，當行政院院長看這個國民黨的縣市長跟民進黨縣市長，還是獨眼龍在看，只有一隻眼睛在看著高雄，「我現在感覺他看高雄好像變成全盲了」。

他認為，蘇貞昌為什麼全盲了，因為完全忽略，先罵再說，所有高雄市的事情，只要在行政院長蘇院長的嘴巴出來，是先罵、先批判、先抹黑、也不查，先罵了以後再講。

韓國瑜兩度強調， 從選高雄市長到現在，什麼時候說過，高雄市政府要採石油？蘇院長你為什麼不去查勒？他更痛批，蘇貞昌看到民進黨的縣市長像自己親生的孩子，看到國民黨的縣市長跟抱來的一樣，罵了以後再說。

韓國瑜再提蘇揆「前科」，曾說他從來不來參加院會，但蘇院長忘記了嗎？自己參加第一次院會，就被兩台攝影機對著，照了完畢之後剪接在媒體上來修理，何苦如此？政府部門服務，當行政院長，當其他職務都是一樣，人生短短幾十年，何必要做了這樣子昧著良心講話了。

他強調，高雄治安現在目前破案排名全國前三名，從行政院長、內政部長、警政署長，一路罵對高雄公平嗎？高雄現在觀光業這麼不景氣，再三拜託所有的好朋友，來高雄觀光旅遊，就一定要把高雄治安講的這麼不堪，這個對高雄人公平嗎？

他疾呼，蘇貞昌院長能不能夠理性就事論事，找出來韓國瑜什麼時候說過高雄要採石油？完全沒有，石油是國家的，只是在開採的時候，中國石油公司編的預算去探勘，周邊國家、行政院同意，如果要開採千萬不要忘記，這個是屬於高雄的太平島，能不能讓高雄市分到一點點資源，因為我們財政非常困難。

他自認講話很保守、很保守、很保守，一定要抹黑我，抹黑一年多，所以今天做一口氣的澄清。他更不滿昨天重提「挖石油說」的高市民進黨議員高閔琳，直指她兩年半前曾提出來彌陀的機場案，但輪到韓國瑜提出來機場被罵得一塌糊塗，「所以我覺得永遠是兩套標準，台灣政治不要這樣子搞好不好？」

(中時 )