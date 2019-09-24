滅火器樂團主唱楊大正今年3月在高雄「大港開唱」演出時，對台北市長柯文哲反同婚立場，公然飆罵三字經。對此，台北市議員羅智強表示，大港開唱主辦團體過去10年拿了高雄市政府5千萬元，他們憑什麼領納稅人的錢罵納稅人？

羅智強在臉書直播說，大港開唱可惡的重點，不只是罵髒話而已，而是拿納稅人的錢，卻用O你娘的不堪髒話罵納稅人；要知道，大港開唱主辦團體10年拿了高雄市政府5000萬元，都是納稅人出的，這些納稅人，包括支持同婚的人，也包括反對同婚的人，包括支持兩岸一家親的人，也包括反對兩岸一家親的人。

他表示，滅火器樂團憑什麼一邊拿納稅人的錢，一邊用那骯髒的嘴巴去罵納稅人O你娘？試問，如果是在台北市政府或新北市政府的跨年晚會上，有人上台大罵「台獨，O你娘！」林昶佐、民進黨、時代力量、獨派團體，你們會放過柯文哲和侯友宜嗎？

羅智強指出，他不會因為反對台獨，就坐視台北市政府用公帑辦的跨年活動去罵「台獨，O你娘」。因為主張台獨的人，也是納稅人，憑什麼領納稅人的錢罵納稅人？

他說，滅火器樂團你要罵髒話，學館長去自己頻道罵，館長沒拿政府錢，愛罵誰就罵誰。他和游淑慧議員，已提案要求，台北市政府補助的活動，不得用侮辱字眼，去羞辱不同政治立場、政策主張的人。並應在合約中載明，否則取消補助。

他認為，全台灣的各縣市都應該比照辦理。這是，最起碼的公平正義。

台北市議員羅智強直播。（影片/youtube）

(中時電子報)