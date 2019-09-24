總統府23日召開記者會，亮出蔡英文總統在倫敦大學博士論文原稿。（陳君瑋攝）

蔡總統博士論文疑雲鬧得沸沸湯湯，總統府23日下午大動作公開蔡總統博士論文原稿，並授權國家圖書館公開閱覽；不過有學者質疑「論文原稿不等於論文」，為何不把正式博士論文「整本書」公諸於世？節目主持人彭文正上午也在FB酸「恐龍化石能證明恐龍存在過，論文草稿能證明有博士學位。」

蔡英文總統「論文門」延燒，前總統陳水扁及前副總統呂秀蓮都公開質疑真偽，要求蔡總統公開供大眾「聞香」一下，總統府昨公開論文原始文件，就六大疑點逐一澄清，強調蔡36年前就已提交論文，紙本遭校方遺失，現存於倫敦政經學院（LSE）論文是今年6月補送翻印本，限制閱覽並非蔡要求，蔡已決定授權國家圖書館將論文開放大眾閱覽。

台師大東亞系退休教授潘朝陽表示，像他這種年紀，30幾年前寫論文，中文當然是手寫，交給打字行打出中文原稿，再去裝釘作成口試本，口試之後修改完畢，才成為正式的博士論文，送交給圖書館，程序都是這樣走的。

至於蔡總統那個年代，用英文寫的博士論文，應是英文打字機打好，所以總統府昨放在紙盒裡一張一張紙頁，應是博士論文原稿：「但論文原稿後面的發展，也許過關，也許沒過關，看到論文原稿不表示拿到博士學位。」

節目主持人彭文正上午也在臉書酸「恐龍化石能證明恐龍存在過，論文草稿能證明有博士學位。」但底下許多英粉一面倒的批評彭文正，並酸他「已經沒步數了，沒硬拗節目怎麼做下去？怎對得起你的信徒！再來就是託夢觀落陰…」。

(中時電子報)