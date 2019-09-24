美國地質調查所（USGS）指出，波多黎各西北部海岸城鎮伊薩貝拉（Isabela）北方今天發生規模6.3強震。

路透社報導，美國地質調查所表示，這次地震震央在伊薩貝拉北方約80公里處，震源深度約10公里。

目前未立即傳出傷亡或災損消息。

(中央社)

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