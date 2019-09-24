交換身體的李幼梨和嚴藝苑，互相幫忙找出屬於自己的幸福人生。（圖／龍華電視提供）

「國民惡女」李幼梨是韓國第一個演反派拿到演技大賞的演員，但她的願望竟是當喜劇演員，因她覺得邊拍戲邊笑可以得到更多的正能量。先前她由於在《爸爸好奇怪》得到不錯的迴響，令她終於在今年接演了喜劇《春天來了，春天》，讓她可以和嚴智苑一人分飾兩角互飆演技，並且燃燒她的「喜劇魂」。

剛出道因名字與韓國元祖女子團體裡的成宥利相似而被誤認，讓她曾經很在意，演了8年善良的角色，卻是演「惡女」才被大眾所熟知，也因為演惡角形象太強烈，在現實生活中常常讓人分不清，其實李幼梨本人是相當活潑有趣，從她上綜藝節目賣力演出就可以看出。

李幼梨接受訪問時說到，在未接演《春天來了，春天》，每天在家裡都提不起勁。戲劇開拍後，就像活過來了一樣，期待可以早點到片場與嚴智苑互換身體和靈魂。她特別強調為了「李春」這個角色加入了「傻氣」有趣的元素，絕對會讓觀眾看到不一樣的李幼梨；並分享從場外看嚴智苑飾演行為粗魯不拘小節的金寶美時，居然覺得十分帥氣，讓她有心動的感覺。

一個只相信自己，工作能力超群，卻是同事眼中的「瘋子」金寶美（李幼梨 飾）；一個被命運女神眷顧，在家相夫教子，卻是老公還有助理眼中的「傻瓜」李春（嚴智苑 飾），一場意外讓兩個人身體與靈魂互換，性格迥異的兩個女人因此介入了對方的生活，互相磨合互相幫助，重新尋找到自己的真正人生與幸福。

《春天來了，春天》將於9月24日起，平日晚間七點，龍華影劇台MOD354頻道播出，全台電視首播。

(中時電子報)