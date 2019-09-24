台中市長盧秀燕24日於市政會議宣示，「緊迫盯人、強力重罰！」（陳世宗攝）

東北季風來襲掀起漫天空汙。台中市長盧秀燕24日於市政會議宣示，「緊迫盯人、強力重罰！」市府採直接開罰、加重處罰2大策略，一改過去優先勸導，空汙季期間將直接開罰，違法者依原處分額度加重2至3倍，絕不寬貸；市府不分公私、強力打擊空汙，過去8個月已開罰近3000萬元。

盧秀燕指出，市府更採提前預警機制，只要環保署前一天預報空品不良，市府就立即要求前30大汙染源預先降載減排。台中市今年1至8月PM2.5平均值為17.1微克，較去年同期改善2.1微克，空氣品質不良(AQI＞100)天數25天，較去年同期減少約4成。

環保局長吳志超說，去年整年台中有117天空品不良天數(AQI＞100)，其中87天落在去年10月到今年5月的空汙季，面對非常時期，市府一連串空汙防制措施「不分公私，任何重大汙染源都要一網打盡。」

吳志超表示，前30大固定源增加稽查頻率，每2個月至少1次聯合稽查，包括台中電廠及中龍、豐興鋼鐵、台灣肥料台中廠及正隆后里分公司等業者，都列為重點稽查；過去8個月共已進行30場強力稽查，處分金額近3000萬元；目前全市工業燃煤鍋爐已從80多座降至17座，民國111年前全數停止運轉。

環保局試辦華美及金谷市集徒步區，減少傳統市場人車爭道並降低排氣汙染，據監測結果，空品改善率約達20％，也將持續加強攔截烏賊車，並成立髒車糾察隊蒐證黑煙排放，針對裸露面積大於500平方公尺，且無任何防塵措施者依法處分。

(中時 )