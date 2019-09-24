蔡英文總統參訪後，與豐興鋼鐵高層及員工合影留念。（王文吉攝）

國內鋼鐵產業2018年年產值高達1兆2647億元，蔡英文總統對鋼鐵產業高度重視，24日特別前往台中市后里區豐興鋼鐵參訪，她除為鋼鐵產業加油打氣鼓勵，也盼望民間努力發展循環經濟，在鋼鐵產業創造更多附加價值。

蔡總統在經濟部次長林全能、立委洪慈庸陪同下，參訪豐興鋼鐵並聽取簡報。經濟部次長林全能表示，鋼鐵產業去年年產值高達1兆2647億元，從業人數將近5萬2千人，在台灣經濟發展扮演非常重要角色，總統對鋼鐵產業高度重視，特別前來參訪。

林全能說，蔡總統上任後提出5＋2產業創新推動方案，其中一項非常重要的就是循環經濟，而鋼鐵產業就是典型循環經濟產業。豐興鋼鐵在1995年年配合經濟部、環保署，成立台灣鋼鐵產業廢棄物處理體系「台灣鋼聯」，負責電弧爐、煉鋼廠集塵灰，有效資源化處理，發展得非常好，台灣98％以上集塵灰就由他們處理。

林全能轉述，總統在座談時提到，循環經濟在鋼鐵產業可以積極落實，今年11月台鋼資源公司即將運轉，可以處理電爐煉鋼廠的爐渣及後續應用，創造循環經濟典範。

洪慈庸感謝蔡總統到后里關心在地鋼鐵產業，她說，豐興鋼鐵投入非常多資金設備，在環境改善也表現非常好，得到經濟部相關獎勵。業者願意投資地方，願意配合政府政策改善環境，非常難能可貴。

(中時 )