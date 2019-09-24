台灣民意基金會今天公布最新民調，對於台灣邦交國持續流失，有五成三的人基本上不擔心邦交國持續流失的問題，和2017年6月巴拿馬斷交相比，會擔心邦交國減少的人下降了3.8個百分點，不擔心的人增加了5.3個百分點。顯示台灣人越來越習慣於斷交事件的重複發生，且越來越多的人出現無動於衷或麻麻痺痺的現象。

調查顯示，台灣人或在台灣的中華民國國民是否擔憂邦交國的日漸減少？「所羅門群島最近和我國斷絕邦交，這已經是蔡政府任內斷交的第六個邦交國。會不會擔心邦交國持續流失的問題？」結果發現：20.2％非常擔心，22.6％有點擔心，24.8％不太擔心，28.1％一點也不擔心。換句話說，在台灣20歲以上的成年人中，有五成三的人基本上不擔心邦交國持續流失的問題，但也有四成三的人表示擔心。

民意調查基金會董事長游盈隆表示，這顯示，台灣多數成年人已經逐漸習慣邦交國日減的趨勢與事實，但仍舊有可觀的人群憂慮外交日趨孤立的現實。

本次調查訪問期間是2019年9月18-19兩天；以全國為範圍的二十歲以上成年人；抽樣方法是以全國住宅電話用戶為抽樣架構，以系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1080人；抽樣誤差在95％信心水準下約正負2.98個百分點。

(中時 )