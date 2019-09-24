基隆市議長蔡旺璉允諾接任韓國瑜、宋瑋莉基隆聯合競辦主委。（許家寧攝）

國民黨基隆立委參選人宋瑋莉呼籲泛藍大團結，重返執政讓市民過好日子。（許家寧攝）

前立委謝國樑說，郭台銘宣布不選讓基隆藍軍士氣一振，期盼王也能盡快回歸。（許家寧攝）

整合歸隊！國民黨副主席兼秘書長曾永權今至基隆市黨部主持選戰會議，議長蔡旺璉允諾接任韓國瑜總統、宋瑋莉立委基隆聯合競辦主委，前市長張通榮接掌顧問團長，象徵基隆藍營團結挺「韓宋」，對於傳王金平恐投橘，曾也向老朋友喊話，盼王盡快回歸。

曾永權兼任韓國瑜競選總部總幹事，24日與組發會主委李哲華、韓國瑜競辦執行長林國正、基隆市黨部主委黃希賢等共同主持基隆競選工作會報，議長蔡旺璉、前市長張通榮偕同立委參選人宋瑋莉共同現身，破除不和傳言，展現泛藍大團結。

曾永權表示，2020選舉定調主軸為總統、立委聯合競選，目前22縣市競選布局大致已經完成，這次與地方輔選幹部交換意見，以及蔡旺璉議長、張通榮前市長加入競選團隊，透過中央黨務、地方組織與韓辦競選系統聯繫整合，加強組織戰力。

曾永權說，宋瑋莉議員非常努力勤走基層，加上有紮實的服務基礎，地方也很支持她，選戰還有100多天，看好她能夠勝出。宋瑋莉表示，三年多來民進黨立委並沒有讓基隆變得更好，首波牛肉將推出婦幼照顧，呼籲泛藍團結重返執政，讓市民過好日子。

對於傳出前立法院長王金平與親民黨接觸，韓國瑜競辦策略小組、前立委謝國樑說，王是長期以來一起奮鬥的同志，也是國民黨現在團結的「最後一塊拼圖」，王與橘合作還只是傳言，但在傳言便成為真實之前，仍真心期盼王能回歸，一起打贏選戰。

(中時 )