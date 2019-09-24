新式高教機塗裝，以國旗色系為發想。圖國防部提供

國造新式高教機今天出廠。國防部表示，新式高教機塗裝設計理念，主要以國旗色系為發想，配合最後命名涵義，並利用機背及機腹呈現之幾何圖形，展示出飛機將一飛沖天，勇往直前之意涵。

國方部說，新式高教機，可望在未來順利取代AT-3高教機及F-5E／F部訓機；使飛行員訓練流程自現行三階段三機種簡化為三階段二機種，完美勝任培養我國空軍飛官的重責大任，更藉此打下「國機國造」的穩固根基。

(中時 )