新式高教機塗裝 以國旗色系為發想 13:042019/09/24 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 新式高教機塗裝，以國旗色系為發想。圖國防部提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 新式高教機塗裝，以國旗色系為發想。圖國防部提供 國造新式高教機今天出廠。國防部表示，新式高教機塗裝設計理念，主要以國旗色系為發想，配合最後命名涵義，並利用機背及機腹呈現之幾何圖形，展示出飛機將一飛沖天，勇往直前之意涵。 國方部說，新式高教機，可望在未來順利取代AT-3高教機及F-5E／F部訓機；使飛行員訓練流程自現行三階段三機種簡化為三階段二機種，完美勝任培養我國空軍飛官的重責大任，更藉此打下「國機國造」的穩固根基。 (中時 ) #高教機 #新式 #機種 #中華民國 也許您會感興趣 推薦閱讀 歐鴻鍊：中華民國邦交斷光 對岸即完成統一 14:542019/09/21 政治 邱垂夕代表中華民國 應邀赴韓劍道大會開幕 16:242019/09/22 生活 兩岸政府關係條例 04:102019/09/23 論壇廣場 國造高教機明定裝亮相 小英親自主持 04:102019/09/23 政治要聞 首架新式高教原型機 今出廠 04:102019/09/24 產業．科技 新高教機外型仿IDF 八成全新設計 10:032019/09/24 政治 國造高教機出廠 蔡英文：重啟國防自主大門 11:122019/09/24 政治 高教機「勇鷹」出廠 蔡英文：重開國防自主大門 12:072019/09/24 軍事 「勇鷹」飛揚 睽違40年國造新式教練機首度亮相 12:342019/09/24 政治 韓最認同中華民國 支持度僅二成八 12:262019/09/24 政治 軍事熱門新聞 驚心動魄！海象開戰 撞沉俄軍艦艇 - 軍事 向老美的終極挑戰 陸要圓核航母夢 - 軍事 衛星照曝機密 北韓飛彈潛艦快下水 - 軍事 上海發布禁航令 滬東船廠075兩棲攻擊艦出塢下水 - 軍事 高教機明年升空 漢翔老董胡開宏：有信心 - 軍事 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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