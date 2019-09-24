太平洋島國索羅門群島與吉里巴斯上週接連與我斷交，國合會副秘書長李栢浡今天表示，在收到斷交消息之後，技術團立刻啟動撤團相關工作，待回到本部之後，會在改派其他國家服務。

李栢浡說，國合會在索羅門群島原先有4項計畫、9名技術人員，吉里巴斯則有3項計畫、5名技術人員，兩地處理方式都按照SOP，完成撤團後會有專案報告上呈外交部，技術人員先回本部待命，再調派其他國家服務。

外交部發言人歐江安指出，為了要積極妥善因應中國在國際間挖我友邦的企圖與行動，並穩定相關友邦維持邦誼的信心，外交部會繼續深化與其他國家合作關係，也會依據友邦需求繼續拓展可以合作的領域。

關於原先編列援助索羅門群島與吉里巴斯的預算該怎麼處理？歐江安說，109年度外交部預算已經遞交立法院，相關預算會依據友邦是否提出更迫切的需求，依個案審慎評估，分配到需要的友邦合作計畫。

(中時 )