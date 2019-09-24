雖然季後賽還沒打，洛杉磯道奇今年確定大豐收，他們總計81場主場比賽湧進397萬4309人次，全大聯盟之冠，打破去年才刷新的隊史紀錄，其中28場是滿座。其實去年他們例行賽多打了第82場主場(對洛磯加賽)，但還是被今年超過，本季每場平均觀眾達到49065。

穩居第2名的是紅雀隊，他們還剩下3場主場比賽，但本季已經確定超過美聯第一的洋基。紅雀去年被洋基小幅超車，之前連續5年都是「道奇第一、紅雀第二」的排行，洋基今年因為有雙重賽，最後只算79場主場，總計330萬4404人次。

最慘的是馬林魚，全年僅81萬人次，也就是每場1萬人，是唯一累積不到百萬人次的球隊。戰績亮眼的光芒則是倒數第2，難怪老闆氣得要搬家。

除了進場人次，票價也一樣重要，根據TicketIQ季中的統計，道奇平均票價112美元(約3474台幣)，洋基121美元，紅雀96美元。全大聯盟最貴的是小熊128美元，而且他們本季也突破300萬人次。最便宜的是跟洋基同在紐約的大都會，平均票價37美元。

衛冕軍紅襪因為戰績不佳，季中票價一度慘跌39%，從開季的155美元暴跌至94美元。意外的是連霸國東冠軍的勇士隊季中也下跌27%之多。

最高興的可能是洋基英卡納西昂(Edwin Encarnacion)，他的合約包含一條獨特的「主場觀眾紅利」，只要該年主場觀眾超過200萬人次，他就可以領到獎金，達到300萬人次可領到全額。這當初是印地安人給他簽的，印隊今年還不滿180萬人次。

(中時電子報)