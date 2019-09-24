武漢女網賽，寶島一姐謝淑薇今天單打第二輪繼續出擊，面對另一位拿過四大滿貫賽單打冠軍、俄羅斯女將庫茲妮佐娃（Svetlana Kuznetsova），謝淑薇2：6、6：7（5：7）飲恨，未能繼續前進，不過她還有和捷克籍好搭檔的女雙要拚，仍可期待小薇在武漢站的表現。

謝淑薇本季面對個人戰績出色的強敵時，往往能打出驚奇好球，例如上周泛太平洋女網賽第一輪西班牙對手穆古如莎（Garbine Muguruza）是2016年法網和2017年溫網女單冠軍，這一站武漢女網賽單打首輪迎戰的丹麥好手沃茲妮雅琪（Caroline Woznaicki）是2018年澳網冠軍，今天面對的庫茲妮佐娃是2004年美網及2009年法網單打冠軍，也拿過2005年及2012年澳網女雙冠軍，穆古如莎和沃妹都在一盤領先下敗給謝淑薇，2013年之後、睽違6年再度過招的庫姐則挺過謝淑薇的追擊、直落二拿下勝利，也贏得雙方交手3連勝。

昨天和沃茲妮雅琪的比賽，謝淑薇第一盤一度1：5被拋在後頭，但將比賽逼入搶七局，雖然還是失掉第一盤，但後兩盤強勢拿下，上演了一場逆轉勝，WTA官網訪問了謝淑薇分享球場上面對落後劣勢如何調整過來的方法，謝淑薇回應：「我試著在球場上不要因為輸了而發狂，有時候當妳怎麼打都找不到節奏，對手又打得非常好，狀態就會掉得很快，因為打個幾局之後，妳會感覺自己在球場上好想哭。」

「我在上一場比賽第一盤面臨1：5落後時，真得有點沮喪，但好險自己不是完全放棄，我能夠嘗試扭轉局勢真得很棒。」謝淑薇如此說，今天賽前謝淑薇有預料會是一場苦戰，畢竟她生涯還沒在單打贏過庫茲妮佐娃，「我需要打出一場好球才有機會獲勝，也希望球迷能更大聲替我加油。」

今天首盤謝淑薇在1：4落後下讓出，次盤雖然先破發取得4：1局數領先，但隨後又被庫娃回破，雙方這一盤最後進入搶七局分高下，庫茲妮佐娃率先出現3個賽末點，謝淑薇救回了2個後，仍看著庫姐帶走勝利。

(中時電子報)