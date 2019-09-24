25歲陳姓男子23日晚間10時許，在臉書社團《爆料公社》內發文揚言，9月30日要進行大屠殺，要炸掉總統府、機場，把蔡英文總統砍死，新北市刑大獲報不敢大意，隨即前往板橋區逮捕陳嫌，訊後依恐嚇公眾罪嫌移送地檢署偵辦。

警方調查，陳嫌畢業於某科技大學，自稱為「嘴秋哥」、「嘴炮哥」、「嗆人哥」，時常在網路中抒發對於政府不滿的言論。23日晚間10時許，他利用住家內的電腦上網，在臉書社團《爆料公社》內發文，9月30日要進行大屠殺。

陳嫌發文中列出5點作為，要把總統府炸掉、要把賊死搶錢的蔡英文總統砍死、把台灣地區所有身高高於165公分、長相太美身材姣好的女大學生強姦；另外，要把好吃懶做的有錢人砍死，最後則是要把機場炸掉，「目標達成人生大成就，這就是最快樂的！」

新北市刑大獲報隨即前往陳嫌位於板橋區的住家逮人，陳嫌父母向警方出示藥袋稱「兒子罹患有躁鬱症！」警訊後依恐嚇公眾罪嫌移送地檢署偵辦。

(中時 )