看好臺灣每年約有30萬人次搭機赴日賞櫻，豪華遊輪品牌公主遊輪宣布2020年推出三條特色賞櫻航線，預計搭載超過一萬名旅客赴日、韓賞櫻。

為了提供更全面的「櫻情款待」，公主遊輪更推出「櫻花航次限定美食」，包括：櫻花造型布丁、櫻色起司蛋糕及粉櫻冰淇淋能免費品嚐外，賓客也可於免費主餐廳享用由明星主廚柯提斯史東三道式經典套餐，每人限量一份以廣招徠。

為了讓賓客沈浸於櫻花浪漫氛圍中，公主遊輪上也將舉辦「日本海上夜市」、「櫻花臉部彩繪」、「櫻花摺紙」以及「敲擊酒樽儀式」等活動，讓賓客踏上船的剎那彷彿抵達櫻花世界。

公主遊輪並自即日起推出賞櫻遊輪早鳥優惠，凡於9/30前報名並繳訂者可享有「好禮二選一」：好禮一：內艙第二人團費半價優惠。好禮二：每房最高減一萬元。

公主遊輪行銷總監陳欣德表示，公主遊輪美食享譽盛名，而盛世公主號上更有高達8間免付費餐飲選擇，絕對是基隆出發遊輪中提供最多免費美食的遊輪品牌！希望2020年公主遊輪所推出的櫻花主題航次，讓賓客不僅能欣賞日韓雙國浪漫櫻花景致，更能盡情體驗船上多樣的異國美食。

公主遊輪日、韓雙國特色賞櫻路線包括：

1.[公主獨家] 3/22暢遊福岡、熊本櫻花海：公主遊輪獨家停靠兩個九州古城：福岡及熊本。在福岡的「舞鶴公園」中，不僅有從平安時代所保留的歷史遺跡外，公園內更擁有上千株櫻花樹在此盛開，不同品種的櫻花交錯綻放，與歷史古蹟相互襯托，醞釀出神秘優雅的氛圍；而熊本市中心的熊本城內，800株櫻花佇立其中，讓這座古城增添優雅氣息，你也可選擇在櫻花樹下野餐，享受「櫻花雨」的視覺樂趣。

2.[澎湃櫻花] 3/28沈浸福岡、釜山城市中的花海寧靜：一次欣賞日、韓雙國櫻花趁現在！除了福岡百花綻放的的「舞鶴公園」，近年來釜山也成為熱門賞櫻景點，不僅有1,200株櫻花所構成櫻花步道並素有“韓國最美的100條道路”的「三樂生態公園」外，更有被CNN GO評選為韓國必去景點之一的「鎮海櫻花」，鎮海軍港節不僅是世界最大櫻花節，就連本地人也都爭相來此地賞櫻唷！

3.[鬧中取靜] 4/2體驗長崎、釜山最大櫻花海：不僅探訪韓國釜山的「三樂生態公園」外，還將前往長崎最著名的櫻花名所百選就是「大村公園」，每年3月下旬開始至4月中旬，各式櫻花齊放，包括染井吉野櫻和八重櫻，更有被指定為國家天然紀念物的大村櫻，共約有21種不同品種，超過2,000株櫻花，粉染整座公園，讓你眼前只剩一整片粉色花海。

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