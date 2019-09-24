網紅直播主連千毅和開寵物店的「大仁哥」鄭又仁發生糾紛，引發高雄連日來的街頭暴力事件；警政署長陳家欽大為震怒，指派刑事警察局長黃明昭南下高雄坐鎮。此舉引來國民黨總統參選人、高雄市長韓國瑜批中央介入，對此，亞洲警察學會秘書長葉毓蘭表示，是誰給韓國瑜這麼錯誤的訊息？因為去年6月中，時任刑事警察局長的蔡蒼柏，就南下高雄去處理嚴重的街頭暴力事件。

高雄市近來發生嚴重街頭鬥毆事件，陳家欽對此大為震怒，指派黃明昭南下高雄坐鎮。但韓國瑜表示，中央派人進駐高雄、插手治安，會讓人產生高雄治安很差的形象，觀光客因此減少，認為中央應對此負責。

對於韓的言論，葉毓蘭於臉書發文表示，為了警政署長、刑事警察局長南下高雄協助處理連千毅之亂，許多名嘴都說是針對韓國瑜而來，而韓市長在昨天的直播上，也指控其他的縣市發生重大治安事件時，為什麼中央都沒有介入？

葉毓蘭直言，她不知道是誰給韓市長這麼錯誤的訊息，因為去年6月中，時任刑事警察局長的蔡蒼柏，就是南下高雄去處理嚴重的街頭暴力事件；今年六月中，桃園市發生人質事件時，警政署長陳家欽、刑事警察局長黃明昭，也都在第一時間抵達現場，請看這則新聞裡的事件時間整理，在晚間21:37中央的警政首長都到了。

葉毓蘭指出，警政一條鞭，全國警察更是一家人，有時中央的介入，並非要找麻煩，而是要提供即時的協助，請大家以平常心視之。

(中時電子報)