空勤總隊編號NA-706黑鷹直升機失事事件，釀成2人罹難、4人失蹤，國家運輸安全調查委員會今（24日）公布調查結果，主要原因為飛行環境存在亂流，燈光改變造成暗適應，天候不佳等導致飛航組員空間迷向，使直升機於可操控狀況下墜海。對此，空勤總隊回應，已經全面檢討整體訓練資源及訓練計畫完整性。

UH-60M型直昇機、編號NA-706，接受衛生福利部執行蘭嶼離島醫療後送任務，由蘭嶼機場至台東豐年機場，自蘭嶼機場起飛約81秒後，墜入水深約1000公尺外海。經檢視打撈上岸殘骸，駕駛艙及尾段遺失，機上2人罹難，4人失蹤。

國家運輸安全調查委員會調查發現，飛航組員對事故當時飛航環境之威脅管理、狀況警覺及溝通決策能力不夠充分，且對航機系統瞭解程度不足。

另外，於夜間、風向不定狀況下，未使用適當起飛模式起飛，於起飛過程中亦未能維持安全之爬升姿態及速度、且於遭遇亂流時未能即時判讀高度及速度之變化而採行正確之修正操作，並可能伴隨有空間迷向之現象，最後於低高度狀況下，推機頭改正過低之空速時，因未注意當時高度且使用過當之馬力及俯角，致造成航機於可操控之狀態下墜海。

空勤總隊表示，將全面檢視並積極策進作為，落實做好飛行安全各項工作。機組員冒險犯難因公殉職，依國家最高標準予以撫卹、入祀忠烈祠並妥適安置遺眷。

(中時 )