花蓮縣長徐榛蔚表示，至年底前花蓮月月都有大活動，例如10月的全國拔河、反毒街舞比賽，11月的花車嘉年華，12月太平洋馬拉松等，讓大家在遊玩花蓮之餘，也能參與各式活動，獲得獨特的回憶與體驗。（王昱凱攝）

港天宮媽祖將於11月22日至24日與白沙屯媽祖展開3天2夜的遶境行程，途中還會遶境至去年0206地震重災區，為亡者祈福，撫慰生者。（王昱凱攝）

花蓮港天宮為慶祝36周年宮慶，特邀苗栗白沙屯媽祖於11月22日至24日，由雙女神帶頭，與信眾一同展開3天2夜的花蓮遶境遊。港天宮也於24日特別舉行啟動儀式。花蓮縣長徐榛蔚也到場表示，媽祖遶境是年度宗教大事，而年底前還有許多活動，如花車嘉年華、太平洋馬拉松等，邀大家「嗨玩今年」。

港天宮董事長賴榮文說，白沙屯媽祖每年遶境都吸引萬民信眾追隨，但日期不固定，都要擲筊與媽祖請示確定日期，過程中「個性媽」還會到處跑，無故定路線，成為一大特色。此次雙女神同行，也是在兩位女神同意後，確定時程。

賴榮文表示，活動將依傳統禮儀舉行，有祈安、上轎、起轎、駐駕、祈福等，22日下午6時自花蓮代天宮出發，繞經金三角鬧區，與市區民眾同行；23日一早6時自港天宮出發，繞經吉安勝安宮、客家事務處與聖天宮後回程；24日早晨6時駕車至鳳林壽天宮，行經鳳林鎮後跳躍式前往壽豐國聖廟。

徐榛蔚提到，遶境過程中，媽祖將會經過去年0206震災重災區，為往生者祈福，為生者打氣，花蓮多年來舉辦五教合一祭典，希望宗教撫慰人心、添注力量，此次鄉親很有福氣能與雙女神同行，力邀大家共襄盛舉。

徐榛蔚還說，至年底前花蓮每月都有重大活動，如拔河、反毒街舞比賽都在花蓮，11月的花車嘉年華，12月的太平洋馬拉松等，歡迎大家來花蓮遊玩之餘，享受各種活動帶來的歡愉。

(中時 )