民進黨將退出時代力量的立委洪慈庸納入輔選架構內，洪24日陪同蔡總統參訪，媒體詢問「最近常陪蔡總統走訪地方，總統對台中選情有沒有信心？」洪表示，台中每一席都非常重要，希望「台派」能在國會過半，讓這幾年改革持續下去，不要因為沒有過半而回頭路。台灣民眾黨提名8席區域立委，包括洪慈庸及林昶佐區域立委選區，被解讀為「柯文哲很故意」，對此洪慈庸表示，柯市長有非常多面向，每一個面向大家都不太能夠理解。

洪慈庸說，非常謝謝在蔡總統在她選區支持，也希望蔡總統在第二任能推出更多改革相關的政策，她也會在立院支持，希望能夠捍衛台灣主權，讓台灣社會能繼續往前走。

台灣民眾黨提名8席區域立委，包括洪慈庸及林昶佐區域立委選區，被解讀為「柯文哲很故意」，對此洪慈庸表示，柯市長有非常多面向，每一個面向大家都不太能夠理解。

洪慈庸強調，國家利益在政黨利益之前，政黨利益一定在個人利益之前，希望台灣民眾黨就共同理念想法及方向，一起來共同合作，讓台灣的社會發展能夠更好。

洪慈庸說，台灣民眾黨推出什麼樣的人選，她倒是沒有特別關心，從洪仲丘事件開始，到太陽化學運，「我們過去初衷理念不能忘記，應該要讓台灣更好，讓台灣成為一個正常國家，這才是我們未來要努力的方向」。

(中時 )