「優秀是基本條件，更重要是要有愛心！」教師節前夕，由懷恩、陳玲社會福利慈善事業基金會，以及中國青年救國團共同主辦的第8屆「教育大愛菁師獎」24日舉行頒獎典禮，該獎項被譽為「民間師鐸獎」，基金會董事長李棟樑希望以惜福、感恩為宗旨，為台灣教育樹立價值標竿。主辦單位特邀前總統馬英九蒞臨致詞。

今年菁師獎從全國入圍的290位教師中選出58位獲獎教師，擔任評審的台灣教育大學系統總校長吳清基表示，任何艱困的地方，只要老師有心，就有愛、有力量；他也向全國教師問好：「你們辛苦了！」吳清基特別提到，2000年扁政府執政時取消師鐸獎，馬總統上任後說，老師要的只是一個尊重，因此又恢復師鐸獎。

吳清基推崇同樣來自台南的同鄉李棟樑，李自小半工半讀，事業有成之後回饋社會，「我最近看他的書《走過大時代》都含著眼淚！」李棟樑則分享106年一位來自苗栗的特教老師，她為了3位智障小朋友而放棄姻緣，還好去年找到圓滿歸宿。

馬總統則感謝教師們的辛勤耕耘，他自己在台灣一路從國小讀到大學，接下來到美國深造，從不覺得台灣孩子比國外學生差，就是靠老師們打好基礎。「台灣很小，只能靠『腦礦』，而開發『腦礦』正是來自老師們的無私貢獻。」

救國團主任葛永光表示，近年來目睹校園文化的轉變、師生關係的質變，讓他更堅信救國團作為一個社會教育機構，不能放棄「教孩子做人處事」的責任，也會持續重視教師們傳道、授業、解惑的角色。

今年「菁師獎」除了高中職、國中、國小、幼兒園、特殊教育組之外，還另外遴選出8位偏鄉離島優秀教師，除了鼓勵這些為台灣下一代默默貢獻的教師們，也期待本次活動帶來更多新能量。

(旺報 )