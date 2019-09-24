台南市議長郭信良宣布接下蔡英文台南後援會總會長，曾在本屆台南市議長選舉時與郭合作的國民黨台南市黨部主委謝龍介認為，此舉應該會讓台南市的新潮流人士很「鬱卒」，但國民黨不會將勝選寄託在對手的分裂上，會小心面對。

謝龍介指出，郭信良接了小英台南後援會總會長以後，相信台南市的新潮流都很反彈，這是好現象，因為民進黨內部的整合，事實上非常不到位，但國民黨的勝選也不會寄託在對手的分裂上。議長選舉時雖曾幫助郭議長，但並沒有條件交換；個人的政治理念是每個人的選擇，民進黨選擇他擔任小英台南後援會總會長，新潮流、民進黨台南市黨部主委黃先柱等內心應該都會很鬱卒。

不過，謝龍介也認為，民進黨選舉有他們的考量，不可否認，郭議長在地方上有一些人脈，國民黨也會小心面對。

至於下屆議長選舉，國民黨是否還會選擇與郭合作？謝龍介強調，「人情似紙張張薄、世事如棋局局新」，未來的政治生態會怎麼樣？他預測應該會藍大於綠；但除非藍過半，否則如果未能過半，還是得尋求與他人合作。

蔡英文台南市競選總部執行總幹事蔡麗青重申，小英總統競選連任的後援會，能夠遍地開花、愈多愈好，競選總部目前已相繼成立百工百業，以及各區域、各社團後援會，當然歡迎不分黨派的政治人物，都可以成立後援會支持蔡英文總統連任。

蔡麗菁強調，爭取支持最大化是勝選的目標，他們樂觀看待其他政黨、無黨派人士共同支持；郭信良議長願意支持蔡英文，總比支持韓國瑜好，如果可以藉此釐清與國民黨的關係，投入抗中保台的行列，也未嘗不是一件好事。但民進黨是一個有理想和紀律的政黨，不會因此本未倒置忘記了當初創黨堅持的價值。

(中時 )