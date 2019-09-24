好萊塢女星黛咪摩爾（Demi Moore）過去演出《第六感生死戀》走紅，56歲的她最近推出自傳《Inside Out》，先前傳出她在書中坦承15歲時不幸遇到性侵害，最近她上節目進一步分享，自己遭強暴並非意外，竟是被母親用500元美元（約15000元台幣）的代價將她賣給陌生男子，該男還問她：「被自己媽媽用500元當作妓女賣掉的感覺如何？」

據知，黛咪摩爾從小被親生母親Virginia King和繼父Dan Guynes養大，母親在黛咪小時候就有濫用藥物和酗酒的問題，黛咪摩爾還曾經親手將媽媽從鬼門關前救回來，她透露當時繼父將母親的嘴撐開，自己便用小小的手指頭從母親的嘴裡挖出藥丸，救回母親一命。

最近黛咪摩爾上節目《Good Morning America》宣傳自傳，談到令影迷震驚的被性侵經驗，她進一步表示，母親從小就會帶她去酒吧，有天她回到家裡，發現有名年紀比她陌生男子竟有她家鑰匙，對方性侵她後，才指出是黛咪的母親親手「賣掉」女兒的貞潔，但黛咪摩爾還是相信媽媽，說：「我不認為這是一次直接的交易，但因她放了那個男人進門，仍讓我感覺受傷」，她在書中形容，這是一次「毀滅性的背叛」。

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(中時電子報)