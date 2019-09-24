知名直播主連千毅近期因與寵物店老闆的「大仁哥」鄭又仁槓上，雙方在街頭互相砸店、砸車、砸漢堡還開槍，引發社會恐慌，甚至鬧出自身賣的商品台灣賓士不承認的消息。回顧連千毅爆紅史，最早時他是以賣高級名錶爆紅，甚至賣過直升機、跑車等，最常拍賣的就是上萬元手錶，不用千元就能買到，還不定期推出勞力士「綠水鬼」、百達翡麗等精品錶，原價48萬最後網友只以36萬拍入，價差12萬，還喊出「歡迎拿去驗貨，若買到假的我賠一百萬」。

連千毅近期因多起事件登上新聞版面。（圖／翻攝自連千毅臉書）

連千毅最初在網路竄紅時，接受《三立新聞網》訪問，價值300萬的百達翡麗與48萬的綠水鬼都低價起標，他表示絕對不是因為賣假貨，而是「現金切貨，以量制價」。

他當時表示，他們透過大量進貨並且買斷，有自己的喊價空間，更不用配合廠商規定，無論平價錶到精品錶、名牌包，他都強調含有保證書，一定都是正品，而都有售後服務。更說出「一百支錶有一百支的價格，一千支就有一千支的價格」。

連千毅在臉書上秀出原廠證明，但卻被不少專家打臉。（圖／翻攝畫面）

但近期引發爭議的賓士行李箱事件，和過去的名牌與名錶不同，也有不少專家出來表示，從沒聽過有「德國奔馳戴姆勒公司」。

(中時電子報)