因華為案遭加拿大當局逮捕的華為副董事長、創辦人女兒孟晚舟周一（23日）出席終止引渡聆訊，是她多個月來再次露面，，23 日起在加國卑詩省高等法院展開一連 8 天的聆訊，出庭時被捕捉到左腳還上了電子腳鐐，並未刻意遮掩，仍在鏡頭前努力保持微笑，但人似乎消瘦了不少。而她的一身名牌行頭備受關注，單單是包包及高跟鞋已總值超過25萬台幣。

孟晚舟面帶微笑，冒雨步出豪宅，她身穿紫色連身套裙配上銀色的Jimmy Choo高跟鞋，手拿Hermes Lindy淺棕色手袋，和媒體簡單寒暄，對比時髦亮麗裝扮，腳上電子腳鐐顯得有些突兀。

孟晚舟抵法院時，更換上一件暖橘色的羊毛長外套，向現場媒體以及支持者不斷道謝，據悉此次開庭主要是針對逮捕過程是否合法展開辯論，至於引渡聆訊，孟晚舟方辯護團要求披露孟在機場遭押的相關文件，並盼藉由指出司法程序瑕疵，取消她的引渡。

(中時電子報)