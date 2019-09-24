少子化加上各國大學來台搶學生的危機感，讓台灣龍頭大學台大也得主動出擊！今年1月新校長管中閔上任之後，台大已經在107學年下學期親赴北中南招生；108新學期開始，台大再度宣布要在一個月內赴北中南三所高中舉辦109年招生座談。台大表示，新增個人申請希望組招生與傅鐘獎學金、希望獎學金，不但提供弱勢生全面照顧，亦爭取菁英學生以台大為升學首選。

台大招生座談會首場台北場將於26日（周四）晚上七點至九點在北市立成功高中綜合大樓1樓視聽中心（北市中正區濟南路一段71號）登場。本次台北招生座談會之後，台大將於9月30日在台南一中、10月21日在台中女中，繼續辦理招生座談會。

台大表示，學生進入台大就讀後，更可經由台大與眾多姊妹校、交換學生與雙聯學位的合作，積極爭取出國學習的機會。

台大表示，今年上半年度台大已先後辦理北、中、南區各一場招生座談會，並於下半年度持續辦理。本次從台北場開始，再到中部與南部，與各地高中生交流與對談。此外，配合台大近期的招生變革措施，座談會中將加強宣傳109年大學個人申請招生的相關資訊，協助面臨升學準備與抉擇的高中生與家長，了解目前的升學制度，進而規劃未來的人生藍圖。

26日台北場招生座談會將由校長管中閔率教務長丁詩同、註冊組主任李宏森與成功高中畢業的台大學生擔任座談會主講人，分享台大特色、優勢及升學經驗，簡報後是現場提問和交流時間。

(旺報 )