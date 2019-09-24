環保團體今天召開記者會，台大農藝學系名譽教授郭華仁表示，全球氣候變遷正在對農業產生危害；除了工業部門，其實農業也佔了近4分之1的溫室氣體排放量。根據國外研究，主要是使用化學肥料之故，其中的化學物質逸散進入空氣或滲入地下水；長此以往，將反過來破壞農業生產與人體健康。

郭華仁分析，除了使用農藥、化肥外，大量的農業機械也會造成碳排放增加。還有像台灣每年70％糧食仰賴進口，像小麥、大豆、黃豆等，都要從外國漂洋過海運來，碳足跡過長。大致上來看，目前的農業主要仍是慣行農法的「石油農業」，而未來石油逐漸枯竭，進口糧食一定越來越貴。

郭華仁認為，聯合國重視永續發展，包含氣候變遷與糧食安全，糧農組織（FAO）倡議擴大生態農業；結合農業與社區發展，採用好的生產方法，取代慣行農法與石油農業。用循環經濟來維繫，一個農家不能只生產一個東西，要能同時生產，發揮農民的在地知識。台灣應該扭轉現有的農業生產方式，才能面對未來的糧食危機。

台灣農村陣線理事長洪箱說，氣候變遷每個人都有責任，如果不加理會，以後會死多少人都不知道。很多年輕人不生小孩，就是對未來沒信心，為了下一代，大家要一起來改善糧食危機。

此外，台灣健康空氣行動聯盟理事長葉光芃則表示，為了響應已經開議的聯合國氣候高峰會，周五（27日）北高將同步舉行927台灣氣候行動，同時預告「地球最後晚餐」公民藝術行動展開。他並且抨擊高雄市政府日前同意展延興達電廠未來4年的生煤許可，認為這已違反氣候民主與公民訴求。

(中時 )