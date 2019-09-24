北市議員鍾沛君24日在警政衛生委員會上詢問，北市住宅用火災警報器的安裝率。（張穎齊攝）

北市議員王世堅24日在警政衛生委員會上詢問，北市火災死亡人數攀升，消防局有沒有應對措施。（張穎齊攝）

針對北市火災死亡人數攀升，消防局長吳俊鴻說明，會加強宣導並呼籲民眾在家中安裝住宅用火災警報器。（張穎齊攝）

北市消防局統計，2011年火災死亡人數僅1人，但2017年卻攀升到22人，且光今年1至8月就已有12人死亡，市議員王世堅質疑，消防裝備和救災技術明明大幅提升，但火災死亡人數卻愈來愈多。消防長局長吳俊鴻表示，以前統計標準較寬鬆，如今較嚴，但仍會持續努力宣導防災，並增加住宅用火災警報器的安裝率，希望年底能突破90％。

王世堅指出，以往每年火災死亡人數都維持個位數，都維持好幾年，但近4年來都達到兩位數，讓人怵目驚心，不懂現在消防車也有擴增、小巷也可進，消防裝備及消防員的技術演練均提升，但為何死亡的市民卻增加，是通報太慢，還是預警系統不夠？

吳俊鴻表示，過去年代跟現在不一樣，以前統計標準較寬鬆，如今比較嚴，加上現在溫室效應影響，不是極冷就極熱，民宅常開冷暖氣，若又在老公寓內用老舊電線、或用太多延長線，才會導致火災；今年12死亡人數中，有6人死於自殺縱火，另外6人則是因老舊電器釀火災而死。

吳俊鴻說，自殺縱火確實難救，但仍會與社會局、衛生局，透過預防社會安全網，在社區、學校、媒體上加強宣導，並呼籲加裝住警器。

市議員鍾沛君詢問，今年5月住警器的安裝率是31％，如今拉高到多少？吳俊鴻回應，實際安裝率已達50％了，而領取率則有80％，而領取率與安裝率之所以落差大，是因為有人領取了卻遲遲未安裝，消防局會再請里長、里幹事努力協助宣導，並採柔性方式，請女性義消進屋協助安裝，並希望安裝率年底能破90％。

(中時 )