國道1號麻豆交流道出入口屢發生車禍。（劉秀芬攝）

有鑑於近年國道1號麻豆交流道出入口屢發生車禍，立委郭國文、台南市議員陳秋宏、麻豆區區長孔慶瑤等人與相關部門24日進行會勘，建議比照大灣交流道模式，延長道路分流標線，同時改善機車繞道引道環境，並請警方加強宣導機車走繞道引道，以降低交通事故發生率。

24日上午會勘有交通部高速公路局、台南市警察局麻豆分局、台南市政府交通局、工務局、麻豆區公所、當地麻口里里長、埤頭里里長以及多位議員代表到場，討論改善方式。

麻豆交流道設有繞行交流道的機車專用道往來麻豆、佳里，以避開交流道和麻佳公路交會的平面危險路口，台南道安會報卻允許機車直接行駛麻佳公路平面道路穿越麻豆交流道，至今試辦10年都未更改。

日前國道1號麻豆交流道入口發生女機車騎士與大貨車擦撞，導致魂斷輪下慘劇，交流道安全問題再度引起熱議，有民眾建議比照中山高新營交流道，禁止機車通行穿越新營交流道的新營復興路。

麻豆埤頭里里長李開通表示，麻豆交流道機車引道雜草叢生、涵洞潮溼陰暗、照明不良，皆賴志工每月清掃一次，想要讓機車騎士多繞約1公里走機車專用道，得先整頓環境。麻口里里長鍾慧琴表示，對女性騎士而言，機車引道照明不良、無監視器，夜晚更加恐怖，若發生意外求救無門。

郭國文及陳秋宏建議，台南市政府工務局45日內延長道路分流標線，讓駕駛人提前預警分流，同時進行機車引道環境、照明改善，增加機車騎士行駛意願，並請麻豆分局加強宣導，先試行後再評估是否要禁止機車直行穿越麻豆交流道。

(中時 )