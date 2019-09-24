歐洲央行（ECB）總裁德拉吉赴歐洲議會作證時表示，由於歐洲經濟持續低迷，開始衝擊就業情況，使ECB已作好準備再調降利率。

德拉吉警告，歐洲製造業萎靡不振，引發外溢至其他經濟領域的風險，ECB已預備再次採取行動。他也呼籲歐洲政府投入更多預算以支撐經濟成長。

他說：「我們已見就業市場正在失去動能，成長前景也不斷惡化。」

此為德拉吉任內最後一次出席歐洲議會聽證會，他將於10月31日正式下台，結束8年任期。

(工商 )