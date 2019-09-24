德拉吉：ECB已作好準備再降息 13:322019/09/24 工商 陳怡均 、綜合外電 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 歐洲央行（ECB）總裁德拉吉赴歐洲議會作證時表示，由於歐洲經濟持續低迷，開始衝擊就業情況，使ECB已作好準備再調降利率。 德拉吉警告，歐洲製造業萎靡不振，引發外溢至其他經濟領域的風險，ECB已預備再次採取行動。他也呼籲歐洲政府投入更多預算以支撐經濟成長。 他說：「我們已見就業市場正在失去動能，成長前景也不斷惡化。」 此為德拉吉任內最後一次出席歐洲議會聽證會，他將於10月31日正式下台，結束8年任期。 (工商 ) #歐洲 #德拉吉 #經濟 #成長 #就業 也許您會感興趣 推薦閱讀 亞太循環經濟論壇 10月登場 04:102019/09/20 產業．科技 《經濟》國泰金調查：9月民眾經濟與股市樂觀情緒微降 09:432019/09/20 財經 經濟學家警告 陸今年經濟增速或超出預期 10:262019/09/20 兩岸 陸官媒重申︰定要把「中國製造」向「中國創造」轉變 13:032019/09/20 兩岸 西方示警 陸經濟增長恐跌破預期 04:092019/09/21 焦點新聞 國發會：全球經濟下行風險有增無減 09:522019/09/23 財經 2019長三角數位經濟指數發布 杭州上海分占前二 12:522019/09/23 兩岸 在岸人民幣貶359點 一度跌破7.13關口 19:232019/09/23 財經 大陸數位經濟的挑戰 04:102019/09/24 論壇廣場 ECB拉加德：陸美貿易戰是全球經濟的頭號威脅 09:112019/09/24 國際 國際熱門新聞 孟晚舟出庭戴電子腳鐐 名牌行頭超高貴 - 國際 自己人扯後腿？他要求陸取消訪美農場 川普震驚 - 國際 火大藏不住！16歲少女見川普秒送他這2顆 - 國際 你可能去過！歐洲底下發現新大陸 - 國際 美陸最新貿易談判日子定了 這議題是焦點 - 國際 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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