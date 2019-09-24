安捷飛航中心成立五年，公司董事長高健祐指出，目前已有346名學員完訓，49名成為國籍航空公司機師，10名取得教官資格，74名取得商用執照，160名取得私人飛機執照，參加飛行評鑑有279人，華信與台灣虎航都有委託安捷代訓機師，學員遍及國內各航，包括星宇航空在內。公司去年取得柬埔寨認證，今年取得越南認證，年底就會有越南學員來台受訓。

高健祐指出，臺灣機師就業市場近一年需求強勁，帶動飛行員的人力需求，然而航訓產業面貌卻悄然發生轉變。航空公司嚴格的篩選標準，傾向錄用擁有豐富飛行時數及經驗的飛行員，開始有更多投入自費訓練的民眾，思考成為飛航教官的選項，希望累積足夠飛行經驗，如願轉戰民航機師。

在臺灣想要考取成為機師，主要包括培訓及自費訓練（自訓）兩大管道。航空公司持續招募培訓機師，然報考人數過多，依舊是通往夢想的窄門，錄取率未達1％。許多志在成為機師的年輕人，則是轉往自訓管道，取得「商用駕駛員執照」（Commercial Pilot License, CPL），獲得報考航空公司的入場券。

2019年，各國籍航空開缺的自訓機師缺額，保守估計至少80個名額。儘管今年的就業市場表現相對樂觀，但航空公司選才標準漸趨嚴格，愈來越多選擇自訓的年輕人，基於務實的考量，擔憂完訓後出現過長的就業空窗期，因此選擇投入更高階段的「飛航教官執照」訓練，希望加強自己的專業學識及飛航駕駛能力，並進一步成為飛航教官，累積更豐富的飛航時數與經驗，循序漸進轉銜考進航空公司。

目前，全台僅有安捷飛航訓練中心提供飛航教官工作職缺，在安捷尚未成立以前，不僅學習飛行只能到國外，更因臺灣民眾在不具他國公民權及工作權，絕少有機會在國外取得累積經驗的工作機會。

安捷的成立，讓取得駕駛員執照的飛行員，在尚未考取航空公司的過渡階段，能有一展長才的舞台，平均每名教官每年可累積6百小時的飛行時數。安捷飛航訓練中心董事長高健祐表示，飛航教官工作有助於飛行員維繫飛行職涯，避免在考進航空公司以前，疏離產業過久。

此外，飛航教官工作同樣可為航空業界舉才，藉此栽培更高素質、更有經驗的明日之星。高健祐表示，對航空公司而言，從取得駕駛員執照，成為飛行員，到距離真正上手成為民航機師，在經驗值上存在不小的差距，飛航教官的工作經驗，恰可縮小其中落差，因此航空公司也相對信任及喜愛。

安捷現階段的目標，就是積極培養在地人才成為飛航教官，全面提升航訓產業在人才方面的軟實力，教官工作機會不只是讓飛行員的就業道路更寬廣多元，更要樹立健全的傳承接棒制度，促進人才的流動，先提供嚴謹的飛航訓練、讓優秀的完訓飛行員成為飛航教官，最後憑完整的資歷經驗，順利接軌民航產業，成為優秀民航機師。

全球機師短缺，各國競相搶奪人才，在現成機師人數有限的情況下，飛航教官逐漸成為新寵兒，成為航空公司尋覓新血的重要人力來源。這股趨勢在臺灣同樣日益明顯。以安捷為例，曾在安捷擔任教官工作的14名飛行員，悉數錄取國內外的航空公司，足見飛航教官的工作經驗，十分受到業界歡迎。

「飛航教官現在可是炙手可熱的工作機會。」高健祐表示：「安捷不只天天都會收到國外飛行員應徵飛航教官的履歷，從海外學、在國外沒有工作權而回到臺灣的飛行員，也是踴躍投遞履歷，光是今年就已經累計50多封。」

由於人才流動，飛航教官逐一考上航空公司，過去半年安捷一共擇優錄取4名新進教官及2名種子教官，目前共有17名教官。高健祐表示，雖然許多人想要成為飛航教官，但除了有更好的能力表現之外，耐心、細心等心理素質也十分重要，才有能力承擔飛航訓練教學的重責大任。

(工商 )