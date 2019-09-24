南歐海底發現了新大陸，是2.4萬年前從北非分裂出來的新大陸，科學家命名為「大亞德里亞」（Greater Adria）陸地，儘管不是許多人憧憬的亞特蘭提斯，不過驚喜的是，許多人可能曾經踏上過這塊大陸，因為現在的阿爾卑斯山、希臘、土耳其等地區的部分山脈都源自於它。

綜合美國「生活科學」（Livescience）網站、美國有線電視新聞網（CNN）、哥倫比亞廣播公司新聞網（CBS News）報導，荷蘭烏特列茲大學（Utrecht University）的研究團隊在研究約10年後，本月初在期刊《岡瓦那研究》（Gondwana Research）發表研究成果，他們在南歐地中海海底發現一塊如格陵蘭大小的新大陸，這塊大陸是在2.4億年前從超級大陸岡瓦納大陸分裂出來，主要是與非洲板塊分離開來，這塊陸地於1.4億年前漸漸沒入歐亞大陸板塊底下、沉入海底，以現在的地理位置來看，它遍及阿爾卑斯山至伊朗，由於該區域統稱為亞德里亞，因此科學家遂將這塊新大陸命名為「大亞德里亞」。

值得注意的是，儘管是塊新發現的失落大地，其實很多人都曾去過，包括阿爾卑斯山、義大利亞平寧山（Apennines）、巴爾幹半島、希臘、土耳其境內等部分山脈其實都來自於這塊失落陸地。

(中時電子報)