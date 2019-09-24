紅襪貝茲雷射肩。（MLB臉書）

光芒24日大逆轉打敗紅襪，但是紅襪外野手貝茲(Mookie Betts)的雷射傳球成為全場亮點。6局下光芒賈西亞(Avisail Garcia)擊出平飛安打，反彈牆壁滾到右外野角落，這種差不多就是三壘打了。右外野手貝茲忙著撿球，賈西亞全力衝刺，不料貝茲奮力一傳，居然把賈西亞殺在三壘前！

賈西亞不敢相信，事實上連貝茲本人都很訝異，雖然他連3年獲選金手套，這球未免太厲害。貝茲站在右外野的最遠對角傳向三壘，球不沾地就進入三壘手狄弗斯(Rafael Devers)手套，成功觸殺出局。還好賈西亞這一棒讓二壘的崔志萬回來得分，紀錄上是1分打點二壘打，其實他自己也是右外野手，感觸應該更深。

貝茲這一球傳了305呎(約93公尺)，大聯盟自2015年開始統計以來第4遠的一次助殺。

紅襪前半場打到4比0領先，不料光芒4局下灌進6分，終場7-4逆轉勝。雖然紅襪已被淘汰，光芒跟印地安人、運動家正陷入美聯外卡生死鬥，今日的勝利讓他們領先印隊半場勝差。

(中時電子報)