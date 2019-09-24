國教行動聯盟等團體24日召開記者會，要求高中生自主學習及多元選修不應納入學歷歷程檔案。（陳君瑋攝）

國教行動聯盟等團體24日召開記者會，家有高一生的家長黃耀南表示，現在高中生從一年級就要建立自傳、學習計畫、出缺勤紀錄、修課程果及多元表現等資料，這將是台灣教育史上最大的建檔工程，而這些檔案和未來升大學掛勾，預期將產生「軍備大賽」。（陳君瑋攝）

大學招聯會8月31日公布「學習歷程核心資料草案」後，許多大學在申請入學招生上採計自主學習及多元選修項目。國教行動聯盟等團體召開記者會要求，在師資及學習條件準備好、每一學生有同等選課機會前，大學申請入學不該採計自主學習及多元選修。

111學年起，高中生學習歷程檔案和考招制度掛勾，許多高一家長擔心的問題包括：學校開的多元選修課不夠多元或選不上怎麼辦？自主學習計畫要如何做？學習歷程檔案要如何建置才能彰顯自己的興趣與性向？

(中時 )