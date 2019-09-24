自主學習、多元選修問題大 教團要求改善 13:452019/09/24 中時 陳君瑋 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 國教行動聯盟等團體24日召開記者會，要求高中生自主學習及多元選修不應納入學歷歷程檔案。（陳君瑋攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國教行動聯盟等團體24日召開記者會，要求高中生自主學習及多元選修不應納入學歷歷程檔案。（陳君瑋攝） 國教行動聯盟等團體24日召開記者會，家有高一生的家長黃耀南表示，現在高中生從一年級就要建立自傳、學習計畫、出缺勤紀錄、修課程果及多元表現等資料，這將是台灣教育史上最大的建檔工程，而這些檔案和未來升大學掛勾，預期將產生「軍備大賽」。（陳君瑋攝） 大學招聯會8月31日公布「學習歷程核心資料草案」後，許多大學在申請入學招生上採計自主學習及多元選修項目。國教行動聯盟等團體召開記者會要求，在師資及學習條件準備好、每一學生有同等選課機會前，大學申請入學不該採計自主學習及多元選修。 111學年起，高中生學習歷程檔案和考招制度掛勾，許多高一家長擔心的問題包括：學校開的多元選修課不夠多元或選不上怎麼辦？自主學習計畫要如何做？學習歷程檔案要如何建置才能彰顯自己的興趣與性向？ (中時 ) #學習 #多元 #自主學習 #自主 #檔案 也許您會感興趣 推薦閱讀 永久檔案 04:102019/09/20 藝文副刊 不必光吃藥 失智症有多元療法 13:122019/09/20 生活 北市20校獲贈400支烏克麗麗 讓音樂生活化 16:242019/09/20 生活 用最少的付出，換取最大的個人成長 04:102019/09/21 專題周報 Amazon採用NVIDIA T4 GPU 將AI效能搬上雲端 10:322019/09/24 財經 國造高教機出廠 蔡英文：重啟國防自主大門 11:122019/09/24 政治 全球金融市場多事之秋 「多元配置」掌握輪動先機 11:432019/09/24 財經 《電子零件》多元轉型發酵，瀚荃業績看俏 11:422019/09/24 財經 高教機「勇鷹」出廠 蔡英文：重開國防自主大門 12:072019/09/24 軍事 自主學習、多元選修問題大 教團要求不納入學習歷程檔案 12:202019/09/24 生活 生活熱門新聞 這6大惡習害的！iPhone提早夭折 - 生活 iOS 13更新災情慘 美國防部給這建議 - 生活 客家人仰式開槍法 震驚法軍 - 兩岸藝文 - 旺報 iPhone用2年就該換？ 專家曝關鍵真相 - 生活 床上這姿勢最傷！醫：危險亂棒式 - 生活 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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