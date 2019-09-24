新竹縣消防局竹北消防分隊24日早上9點許，載送一名輕傷病患前往就醫，行經竹北市環北路與新溪路口時，遭另輛黑色自小客車從右側撞上，車輛翻覆在該路口，所幸車上傷者、消防員均無大礙，自小客車駕駛也無生命之虞。由於救護車行經路口逢紅燈，但有開啟警示燈及鳴笛示警，警方表示，未避讓救護車，可處3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照。

這起事故發生在早上9點許，72歲的盧姓婦人先發生車禍導致輕傷，消防局獲報後，派遣救護車前往救援，並載送盧婦就醫，未料在就醫途中，竟遭48歲王姓男子所駕駛的自小客車撞上，導致救護車朝左翻覆，幸好2名救護人員、盧婦均無明顯外傷，王男也未受傷，盧姓婦人隨後由另台救護車接駁，前往中國醫藥大學新竹附設醫院治療。

由於事故發生當下，恰巧被路人拍下，並上傳至臉書相關社團，而引發討論，警方表示，依據道路交通管理處罰條例第45條第2項規定，聞消防車、救護車等警號，不立即避讓者，汽車駕駛人可處3600元罰鍰，並吊銷駕駛執照，而此起事故肇責，仍待警方釐清。

(中時 )