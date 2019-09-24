鴻海集團前董事長郭台銘在9月16日晚間閃電宣布退出2020總統大選，外傳郭台銘在退選前已經準備好一切的參選準備，甚至連副手都已經找好了，而傳說這個副手就是前台東縣長黃健庭；而黃健庭也在近日首度承認，應郭台銘之邀，已答應作為副手參選，更爆料郭台銘在宣布退選的前7天的關鍵內幕。

根據《遠見》報導，黃健庭表示，郭台銘是在8月26日正式邀請他做副手，因為郭隔天就要前往中東，所以郭告訴他，不用急著回應，「認真思考一下，回來再給答案」；而這幾天讓黃健庭輾轉難眠，答應後的許多問題都困擾著他，但最重要的是，黃健庭的加入能夠幫助到郭台銘嗎？黃健庭做了多方評估後，下定決心，在8月31日郭台銘回國後答應出任。

黃健庭透漏，郭台銘退選前一周發生許多事情，最後讓郭最後下定決心退出選舉：

9月10日，郭台銘集合各幕僚，要每個人一一提出看法，到底要不要繼續選下去。

9月11日，郭台銘邀請馬英九到郭家，當時在場只有郭、馬、黃三人，郭台銘希望向馬英九請益，郭認為他選總統是為了做事、為了改變，而當年馬英九有許多政策都推動不了，「到底是為什麼？」

但馬英九並沒有直接回答郭的問題，一直力勸郭台銘退選，呼籲國民黨應該要團結，分裂一定選不贏民進黨，「到時候敗選的責任全部郭台銘得扛」，而且馬也認為郭沒有贏的把握；而即使如此，黃健庭認為郭台銘當天並沒有做出選或不選的決定。

9月12日，包括馬英九等國民黨31位大老連署登報，力勸郭台銘退選，這件事讓郭台銘相當氣憤，因為31人中，「有幾位前一刻還擔心韓國瑜勝算不大」，要郭台銘參選到底、買雙保險；而如今明顯背叛的行為讓郭台銘情何以堪？這讓郭氣得當天就宣布退出國民黨。

9月13日到15日，郭台銘中秋在家中思考良久，雖說外界都認為郭台銘退黨就代表這要參選到底了，但郭對於參選依舊有疑慮，而讓他最後做出退選決定有三個關鍵點：

第一、郭媽媽前陣子住院住了兩個月，中秋時節郭在家中陪家人時，體悟到自己應該多花點時間陪媽媽、陪家人、抱孩子。

第二、郭台銘認為香港抗爭已經無法收拾，事件將持續惡化，可以預見將保送蔡英文當選。

第三、郭台銘認為現今台灣的選舉文化完全無法好好討論政策，各方落入無謂的抹黑、口水，讓他相當灰心。

這些讓郭台銘最後下定決心，退出2020大選，而這也讓黃健庭相當佩服，「郭台銘很勇敢，你看他弓已經拉這麼滿了，能收回來，其實要有勇氣、智慧！」

9月15日晚上郭台銘已經決定要退選了，16日上午11點他第一個告訴柯文哲，黃健庭表示，其實郭對柯相當愧疚，因為這麼突然的消息並沒有讓柯有足夠時間來應變。

當天後來郭陸續通知黃健庭、趙少康以及郝龍斌後，原定9月17日才要對外公布，但因消息走漏，才只好在16日晚間11點在網路發布正式退選。

黃健庭表示，儘管郭台銘已經退選了，他仍在為台灣的未來做規劃，在參選時提的政見也都在研擬如何實現，團隊也打算成立TGI（Terry Guo Institute，暫名郭台銘學院），培養人才、監督政府、提出政見，為台灣持續做出貢獻；而被問到郭台銘在2024年是否再度出戰，黃健庭則是語帶保留的表示，「明天的事，只有上帝知道」。

(中時電子報)