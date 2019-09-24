台灣水資源保育聯盟等民團公布全國水質評比，根據評比總硬度、總溶解固體量、導電度三項來比較，清水水質佳前3名分別為新北市、宜蘭、台北市，敬陪末座的則是高雄。

台灣水資源保育聯盟等民團公布全國水質評比，根據評比總硬度、總溶解固體量、導電度三項來比較，清水水質佳前3名分別為新北市、宜蘭、台北市，敬陪末座的則是高雄；未經處理的原水部分，水質第一依然是新北市，台北市、桃園市並列第二，敬陪末座的仍是高雄。

台灣水資源保育聯盟、彰化縣綠色資源人文關懷協會、台灣生態學會、草山生態文史聯盟等民團花了一個月時間，整理出2018年1月起至2019年7月全國水質資料，公布評比其中北部縣市水質較佳與2017年相同，但高雄、彰化、雲嘉、屏東等縣市的自來水水質仍然不好。

台灣水資源保育聯盟粘麗玉主任表示，她常常說，台灣喝自來水像是在喝藥水，處理過的水都加了藥劑，建議水源區應訂定管理法規，因為縣市政府在縣市國土計畫時都強調工業區不夠，但工業區增加恐會牽涉到集水區，更應注意自來水保護區的保護與管理。

彰化縣綠色資源人文關懷協會吳麗慧理事長則說，根據自來水公司資料，彰化縣、雲林縣自來水水質都不好，尤其彰化縣排名倒數第二、第三，一直以來大家都是買水喝不願意喝自來水，她關心此議題至今，乘載著130萬人50年的期待，卻好像都落空，雖然自來水公司說水質都可以喝都合格，但國家飲用水到底分多少等級引人關注，彰化人喝得幾乎都是超硬水。

(中時 )