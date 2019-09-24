你不理財、財不理你，不管現在要不要投資，都要學習理財！一名36歲輕熟男，投入職場13年，從領到第一筆薪水就開始買股，如今已可年領40萬股利，平均每月坐領3萬3，不用工作也可慢活。不少網友好羨慕，不過也有人酸「男人不能快…」、「一人飽全家飽很容易」。

一名網友在論壇《Molile01》發表文章《36歲了...我的人生完成夢想了》，表示自己工作13年，近日收到股利通知書，領了約40萬股利，平均一個月3萬3。他說自己人生夢想不大，一個月3萬元就可以好好過活一輩子，從拿到第一筆薪水就開始慢慢一路買下來，如今真的不用上班就有錢可以過活了。

不過原PO表示仍會繼續工作，可能申請調離主管職，「別讓自己有太大壓力...跟同事每天打打屁...騷擾一下小秘書就好....好好享受36歲才開始的叛逆期…開始學習著慢活生活」。

對於原PO的「成就」，許多網友表示羨慕。「恭喜！慢活才是真正的人生快活」、「佩服樓主..人生能簡單過活.夫復何求」、「真的很厲害，我50歲時，股利收入才超過40萬元」、「人生是自己的，財富自由最可貴的是生涯抉擇有資格與職場脫鉤」。

不過也有人酸「男人不能快…」、「一人飽全家飽，很容易啊」、「36歲其實未來人生還很長，自願降職降薪容易，等有一天真正缺錢時，能不能馬上回到那個位子去領5萬薪水，還是那個位子一離開就很難回去了？」

還有網友用韓國瑜市長名言勉勵原PO「人生還有很多事情可以做，沒有財務壓力下，其實可以從事公益活動，幫助社會上該幫助的人，勿忘世上苦人多，哈哈」。

(中時電子報)