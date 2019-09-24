助理咆哮中油聯絡員 黃國昌認錯 13:492019/09/24 中時 林縉明 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 時代力量立委黃國昌國會辦公室助理今上午咆哮中油國會聯絡人，對此，黃國昌透過臉書認錯，強調已告誡不能再犯。（林縉明攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 時代力量立委黃國昌國會辦公室助理，今天上午傳出飆罵中油國會聯絡人，甚至飆罵「你們副總來之前，你給我站著」，對此，黃國昌剛透過臉書回應，剛已告誡同仁，未來不能再犯。 據悉，黃國昌國會辦公室助理怒罵行政部門人員並非首次，過去調閱資料過程口氣就很差，常常用命令的口氣，行政部門國會聯絡人間早有傳聞。 對此，黃國昌臉書回應，針對今天上午國會辦公室與行政部門發生衝突一世，造成紛擾，十分抱歉。無論如何，監督施政應就事論事。剛已告誡同仁，未來不能再犯。 (中時 ) #國會 #黃國昌 #辦公室 #部門 #中油 也許您會感興趣 推薦閱讀 拋出柯昌配 柯笑稱每天有驚悚 04:102019/09/20 政治要聞 耐震補強公部門補太慢 內政部：未來4年可完成 12:122019/09/20 政治 一把傘癱瘓全公司！員工耗2天才上班 13:222019/09/20 日常 兩岸文昌獎啟動 攜手發揚巴蜀文化 17:042019/09/20 兩岸 兩岸文昌獎啟動 攜手發揚巴蜀文化 17:462019/09/20 新消息 郭台銘資助馬英九基金會6800萬？ 郭辦：勿扭曲臆測 22:292019/09/21 政治 美審香港人權法案 黃之鋒：年底前可望通過 10:092019/09/22 國際 論文門後新民調 網驚：造反了！ 07:562019/09/23 政治 陳菊未出席立院私菸報告 藍委批臉皮厚到槍打不穿 12:022019/09/23 政治 有樣學樣！黃國昌助理飆罵中油聯絡人 13:292019/09/24 政治 政治熱門新聞 論文門過關？黃暐瀚：但小英毀了 - 政治 最新民調出爐 網看結果直喊國民黨太意外了 - 政治 除王外 這兩人遭爆拒簽31大老聲明 - 政治 國小足球隊改穿這個 網：綠營嚇死了 - 政治 王金平為何想選？柯文哲爆內幕 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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