時代力量立委黃國昌國會辦公室助理，今天上午傳出飆罵中油國會聯絡人，甚至飆罵「你們副總來之前，你給我站著」，對此，黃國昌剛透過臉書回應，剛已告誡同仁，未來不能再犯。

據悉，黃國昌國會辦公室助理怒罵行政部門人員並非首次，過去調閱資料過程口氣就很差，常常用命令的口氣，行政部門國會聯絡人間早有傳聞。

對此，黃國昌臉書回應，針對今天上午國會辦公室與行政部門發生衝突一世，造成紛擾，十分抱歉。無論如何，監督施政應就事論事。剛已告誡同仁，未來不能再犯。

(中時 )