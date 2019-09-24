曾創下1.8秒就賣出1塊蛋糕的網美夯店「搭啵S」不惜成本研發重乳酪蛋糕，從網路起家，並靠著罐子蛋糕打響知名度，雖然店面位在高雄巿區的小巷裡，但短短5年，已經擄獲各大挑嘴的部落客，色彩繽紛的蛋糕更讓人垂涎欲滴。
「搭啵S」有著各式口味的重乳酪蛋糕，像今年5月配合母親節新研發的金沙地瓜乳酪蛋糕，選用台農57號金黃地瓜，加上鹹蛋黃乳酪，上下兩層乳酪的絕妙搭配，可以吃到不同口味，並用紫心地瓜跳色，新發售就是人氣商品。
擁有多年烘焙手藝的蘇雍芬5年前與姐姐以「Double S」為品牌，誕生了「搭啵S」，其中的S就是來自於蘇的英文SU，後來搭上了奶茶自動販賣機的熱潮，推出了罐子蛋糕，打響知名度，成為通殺大人、小孩的重乳酪蛋糕店。
蘇雍芬說，店內人氣蛋糕的「MIX綜合乳酪蛋糕」1次可以吃到4種口味，而且每季都會更換口味，所以很多人愛，像泰奶乳酪蛋糕，有別於一般的使用伯爵茶、烏龍茶，風味獨特，適合喜歡嘗鮮的人，每日限量賣完為止。
店名：搭啵S
地址：高雄巿前金區自強一路49巷26號
電話：0981799506
營業時間：早上10點至晚上6點，周日公休
售價：金沙地瓜乳酪蛋糕6寸699元。
(中時 )
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