王金平間接承認爭取親民黨提名成為總統候選人後，今日親民黨秘書長李鴻鈞也證實，王金平、柯文哲都想和親民黨主席宋楚瑜見面，但因為宋楚瑜最近比較忙，還沒有排出時間。他還說，親民黨10月中會開內部決策會議，屆時再決定要跟誰合作，或者宋楚瑜親自上陣，請大家再給宋楚瑜一點時間，任何可能都會有。

李鴻鈞指出，最早郭台銘、王金平、柯文哲都有託人表達想和宋楚瑜見面的意願， 郭台銘宣布不選後，王金平和柯文哲仍繼續表達想和宋楚瑜見面的意願。是否打算談代表親民黨選總統的事？李鴻鈞說，對於見面打算談的實質內容他不清楚，因為受託的人沒有直接跟他談，都是秘書之間在聯繫。

親民黨組織部主任張碩文則說，宋楚瑜是最優秀的總統人選，但目前為止宋沒有積極參選意念，其他人選只要有共同理念都不會排除，他還稱讚柯文哲是有智慧的黨主席，親民黨樂於傾聽柯文哲方面提出的合作方案。

(中時 )